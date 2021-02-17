أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: لن نتغاضى في التعاون مع الرياض عن الدفاع عن المصالح والقيم

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل التزامها بمساعدة شركائها في الخليج على الدفاع عن أنفسهم بما فيها التهديدات القادمة من اليمن
lebanon 24
18/02/2021 00:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إفراج الرياض عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول تطور موضع ترحيب كبير
lebanon 24
18/02/2021 00:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: واشنطن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأميركية
lebanon 24
18/02/2021 00:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مشجع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية
lebanon 24
18/02/2021 00:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:36 | 2021-02-18
00:24 | 2021-02-18
00:23 | 2021-02-18
23:38 | 2021-02-17
23:12 | 2021-02-17
22:59 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website