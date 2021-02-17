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رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:29
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