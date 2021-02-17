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الجديد: لا يزال اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى الكاثوليكي مستمرا وهناك محاولات لاقناع البطريرك العبسي بالعودة عن قراره برفع الغطاء التمثيلي عن المجلس

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:59
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