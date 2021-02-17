جنبلاط عبر "تويتر": رحل اليوم المعلم الحلاق فوزي ونوس عرفته من ايام السكن في فرن الحطب جانب مار الياس حيث كان محله في طلعة شحادة ثم كنا دائما على الموعد الشهري في كليمنصو

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