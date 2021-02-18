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البيت الأبيض: بايدن أكد دعمه لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

Lebanon 24
18-02-2021 | 00:38
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