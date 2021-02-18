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الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية

Lebanon 24
18-02-2021 | 11:10
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