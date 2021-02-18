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أردوغان وبوتين يؤكدان أهمية حلّ الأزمة السورية ويشدّدان على ضرورة عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا (TRT)
Lebanon 24
18-02-2021
|
15:15
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