المبعوث الأممي إلى اليمن: الطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة ومن الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية

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