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المبعوث الأممي إلى اليمن: الطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين هي أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم من الأمم المتحدة ومن الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:10
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