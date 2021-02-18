بلال عبدالله عبر تويتر: منعا لأي تأويل أو إجتهاد ،فأننا متمسكون وداعمون لموقف الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من ثمانية عشرة وزيرا...لأن الأصلاح الجدي المطروح، يتطلب عدم تحكم أي فريق بثلث معطل

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