عبد الصمد للـ LBCI : التأكيد على حقوق الاعلاميين وبادرنا ان يكون للاعلاميين أولوية بالتلقيح ولم يحصل اي تعديل والسجال الحاصل والالتباس هو حول تحديد الموعد وهنا نحن لا نتدخل بالمواعيد

Lebanon 24