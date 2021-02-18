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رويترز عن مصدر فرنسي: واشنطن مستعدة لحوار مع طهران في اجتماع للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا
Lebanon 24
18-02-2021
|
22:52
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