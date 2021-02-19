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بايدن يشيد بالهبوط التاريخي للمركبة الفضائية "بيرسيفيرنس" على كوكب المريخ

Lebanon 24
19-02-2021 | 01:33
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