أخبار عاجلة

القوات الصومالية تصدّ هجمات على مباني حكومية وقاعدة عسكرية في مقديشو

Lebanon 24
19-02-2021 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني عراقي: القوات الأميركية تشدد إجراءاتها الاحترازية في قاعدتها العسكرية في الأنبار بعد هجوم أربيل
lebanon 24
19/02/2021 03:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية يزور قائد الجيش وقاعدة حامات الجوية
lebanon 24
19/02/2021 03:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث عسكري باسم الحوثيين باليمن يقول إن الحركة قصفت مطار "أبها" السعودي وقاعدة "الملك خالد" العسكرية باستخدام طائرات مسيرة
lebanon 24
19/02/2021 03:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن انفجار عنيف يهز العاصمة الصومالية مقديشو
lebanon 24
19/02/2021 03:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2021-02-19
02:58 | 2021-02-19
02:49 | 2021-02-19
02:47 | 2021-02-19
02:37 | 2021-02-19
02:26 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website