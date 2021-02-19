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بايدن لم يبلغ نتنياهو مباشرة بشأن التحول في سياسة أميركا تجاه ⁧‫إيران‬⁩ خلال أول اتصال بينهما (الجزيرة)

Lebanon 24
19-02-2021 | 02:58
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