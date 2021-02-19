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الرئيس عون استقبل غجر الذي أطلعه على التدابير التي اتخذتها كهرباء لبنان لإعادة التيار تدريجياً بعد الأعطال التي نتجت عن العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان

Lebanon 24
19-02-2021 | 09:49
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