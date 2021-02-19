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الرئيس عون استقبل سفير الصين وانغ كيجيان وتسلّم منه رسالة من الرئيس الصيني عن العلاقات الثنائية بين البلدين لمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والصين
Lebanon 24
19-02-2021
|
11:16
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