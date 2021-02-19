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الرئيس عون استقبل سفير ​الصين وانغ كيجيان وتسلّم منه رسالة من الرئيس الصيني عن العلاقات الثنائية بين البلدين لمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والصين

Lebanon 24
19-02-2021 | 11:16
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