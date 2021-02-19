فارس سعيد بعد لقاء البطريرك الراعي : لقاء موسع مشترك الاسبوع المقبل بمبادرة من لقاء سيدة الجبل ولقاء المبادرة الوطنية لدعم مواقف البطريرك الوطنية

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