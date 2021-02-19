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الجديد: الطريق أمام قصر العدل لا تزال مقطوعة ووفد من الأهالي يجتمع مع القاضي غسان عويدات للمطالبة بمباشرة تعيين محقق عدلي جديد لا يخضع لاي نوع من الضغوطات

Lebanon 24
19-02-2021 | 14:44
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