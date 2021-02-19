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"الجديد": وزيرة العدل لن تقوم برفع أسماء بل ستحاول الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على إسم معين كي لا تقوم برفع أسماء بشكل رسمي ويتم رفضهم كما جرى مع صوان

Lebanon 24
19-02-2021 | 14:50
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