"الجديد": وزيرة العدل لن تقوم برفع أسماء بل ستحاول الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على إسم معين كي لا تقوم برفع أسماء بشكل رسمي ويتم رفضهم كما جرى مع صوان

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