معلومات للـLBCI: وزيرة العدل اقترحت اسما بديلا للقاضي صوان وسلمته لمجلس القضاء الاعلى وما يجري اليوم هو عصف افكار اما التداول الجدي بالاسماء فسيبدأ يوم الاثنين

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