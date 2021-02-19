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مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي: لم يتم تحديد إطار زمني لاجتماع أطراف الاتفاق النووي والأمر يعتمد على التطورات

Lebanon 24
19-02-2021 | 16:19
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