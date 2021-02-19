أخبار عاجلة

البطريرك الراعي يستقبل السفير السعودي في بكركي

Lebanon 24
19-02-2021 | 17:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي الفرزلي
lebanon 24
19/02/2021 18:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "تكتل الجمهورية القوية" يزور بكركي مطلع الأسبوع المقبل دعما لمواقف البطريرك الراعي (المركزية)
lebanon 24
19/02/2021 18:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي غادر بكركي من دون الإدلاء بتصريح
lebanon 24
19/02/2021 18:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يلتقي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
lebanon 24
19/02/2021 18:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2021-02-19
18:46 | 2021-02-19
18:42 | 2021-02-19
18:36 | 2021-02-19
18:16 | 2021-02-19
18:03 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website