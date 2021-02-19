أخبار عاجلة

السفير السعودي غادر بكركي من دون الإدلاء بتصريح

Lebanon 24
19-02-2021 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يستقبل السفير السعودي في بكركي
lebanon 24
19/02/2021 20:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يلتقي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
lebanon 24
19/02/2021 20:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي يلتقي في دارته في هذه الاثناء نظيره الروسي
lebanon 24
19/02/2021 20:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في بغداد ترد على شائعات الإخلاء ومغادرة السفير
lebanon 24
19/02/2021 20:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:35 | 2021-02-19
20:19 | 2021-02-19
20:15 | 2021-02-19
20:09 | 2021-02-19
20:08 | 2021-02-19
20:07 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website