أخبار عاجلة

ميركل: نأمل في أن تكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني وسنعمل مع إيران عن كثب

Lebanon 24
19-02-2021 | 18:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: أي مفاوضات مع واشنطن ستكون ضمن مجموعة 5+1 إذا لم تعد للاتفاق النووي
lebanon 24
19/02/2021 20:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: هناك فرصة أخيرة للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى بايدن اتخاذ خطوات عملية وسريعة
lebanon 24
19/02/2021 20:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: العودة للاتفاق النووي الإيراني الحالي لن تكون كافية
lebanon 24
19/02/2021 20:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: في أي لحظة تعود فيها واشنطن للاتفاق النووي وتنفذ التزاماتها سننفذ جميع التزاماتنا
lebanon 24
19/02/2021 20:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:35 | 2021-02-19
20:19 | 2021-02-19
20:15 | 2021-02-19
20:09 | 2021-02-19
20:08 | 2021-02-19
20:07 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website