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ميركل: نأمل في أن تكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني وسنعمل مع إيران عن كثب
Lebanon 24
19-02-2021
|
18:52
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