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وزير الدفاع الأميركي: الصين هي التحدي الأول الذي يواجه أميركا ونحن ملتزمون بالدفاع عن النظام العالمي الذي قوضته بكين

Lebanon 24
19-02-2021 | 20:06
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