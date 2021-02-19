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وزير الدفاع الأميركي: يجب التوحد ضد صعود روسيا والصين والإرهاب والوضع في أفغانستان

Lebanon 24
19-02-2021 | 20:06
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