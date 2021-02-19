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الخارجية الأميركية: واشنطن تراجع سياستها بشأن سد النهضة وتقيّم الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسهيل حل الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان

Lebanon 24
19-02-2021 | 22:13
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