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ساليفان: الرئيس بايدن سيتخذ قرارا في الأيام والأسابيع المقبلة بشأن مستقبل القوات الأمريكية في أفغانستان
Lebanon 24
20-02-2021
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00:57
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