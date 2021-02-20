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ساليفان: التوصل إلى حل دبلوماسي يتطلب أن تتخذ إيران خطوات تثبت للعالم أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط

Lebanon 24
20-02-2021 | 01:29
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20/02/2021 08:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان لشبكة CNN: الدبلوماسية يجب أن تكون جزءا من مساعي حل المشكلة مع إيران
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20/02/2021 08:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/02/2021 08:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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