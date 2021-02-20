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الخارجية السودانية: وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بياناً مؤسفاً يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر

Lebanon 24
20-02-2021 | 08:52
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