"سانا" نقلاً عن مصدر إعلامي: ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات "كورونا" إسرائيل هدفه الإساءة لعملية تحرير الأسرى وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية

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