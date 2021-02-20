"سانا" عن مصدر إعلامي: سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل ووسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها

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