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"سانا" عن مصدر إعلامي: سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل ووسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها
Lebanon 24
20-02-2021
|
11:37
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"سانا" نقلاً عن مصدر إعلامي: ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات "كورونا" إسرائيل هدفه الإساءة لعملية تحرير الأسرى وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية
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