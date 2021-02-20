المحقق العدلي الجديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار توجه الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، للإطلاع على الملف تمهيدا للبدء بمتابعة التحقيقات

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