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القاهرة طلبت من إسرائيل تقديم تنازلات لإنجاز تبادل الأسرى مع حماس (العربية)

Lebanon 24
20-02-2021 | 16:27
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