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مبعوث الاتحاد الإفريقي يشدد على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا مؤكدا أن الحل العسكري لا يخدم البلدين

Lebanon 24
20-02-2021 | 17:38
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