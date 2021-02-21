باسيل: نفهم ان دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجّع... اما فوق الطاولة فيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة "مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا متله"

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