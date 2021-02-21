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السنيورة: رئيس الجمهورية فوق الكل والحكم بين الجميع ولكن لا يجوز أن تأتي بأسماء حزبيين لحكومة اختصاصيين
Lebanon 24
21-02-2021
|
21:51
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Lebanon 24
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22/02/2021 05:42:32
22/02/2021 05:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
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