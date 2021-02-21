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السنيورة: رئيس الجمهورية فوق الكل والحكم بين الجميع ولكن لا يجوز أن تأتي بأسماء حزبيين لحكومة اختصاصيين

Lebanon 24
21-02-2021 | 21:51
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22/02/2021 05:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: لو كنت مكان رئيس الجمهورية كنت وقعت التشكيلات القضائية فوراً ووقعت مشاريع القوانين التي صدرت عن مجلس النواب
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22/02/2021 05:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: هناك عقدة خارجية تُمارس عبر "حزب الله" الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية وهي ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة
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22/02/2021 05:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم
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22/02/2021 05:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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