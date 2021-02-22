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بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777 حتى قيام إدارة الطيران الاتحادية بنشر توجيهات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-02-2021 | 06:58
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