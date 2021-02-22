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الرئيس عون يفتتح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"
Lebanon 24
22-02-2021
|
12:31
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