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التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد مقابل ctiy center ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
Lebanon 24
22-02-2021
|
14:29
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22/02/2021 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
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