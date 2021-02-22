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بث مباشر لمقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر قناة "الحرة"

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:00
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يطلّ الرئيس نجيب ميقاتي في هذه الأثناء عبر قناة "الحرّة"، إذ يتحدث عن مختلف الملفات على الساحة اللبنانية، من تشكيل الحكومة وأحداث طرابلس وسلاح حزب الله واستقالة رئيس الجمهورية.
 
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لبنان

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