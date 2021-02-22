بث مباشر لمقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر قناة "الحرة"

يطلّ الرئيس نجيب ميقاتي في هذه الأثناء عبر قناة "الحرّة"، إذ يتحدث عن مختلف الملفات على الساحة اللبنانية، من تشكيل الحكومة وأحداث طرابلس وسلاح حزب الله واستقالة رئيس الجمهورية.

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