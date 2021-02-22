أخبار عاجلة

ميقاتي: حتماً الرئيس عون اليوم هو طرف ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر
lebanon 24
23/02/2021 02:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مطران طرابلس للموارنة: اليوم تبدأ رسالتي لطرابلس ويجب ان يكون هذا اللقاء صرخة أمام ضمير كل مسؤول والدولة يجب أن تكون بمثابة أم لكل أبنائها من دون تمييز
lebanon 24
23/02/2021 02:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الجميع حزين على وضع طرابلس وعلى الشهيد عمر طيبا وعلى الخطة التدميرية التي تتعرض لها المدينة
lebanon 24
23/02/2021 02:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي حول ما حصل في طرابلس: على الجميع أن يتفهموا غضب أهلنا وإحتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية الصعبة ولكن عناصر الجيش والقوى الأمنية هم أيضا أهلنا
lebanon 24
23/02/2021 02:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:38 | 2021-02-23
02:11 | 2021-02-23
01:51 | 2021-02-23
01:34 | 2021-02-23
01:26 | 2021-02-23
01:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website