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البرلمان الكندي يعتمد قانوناً يعتبر ممارسات الصين بحق أتراك الإيغور "إبادة عرقية"

Lebanon 24
22-02-2021 | 23:52
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