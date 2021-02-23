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الرئيس عون: يسعدني أن أفتتح اليوم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي اختار بيروت مكاناً لبحث "دور المرأة العربية والتحديات الثقافية" وكيفية تحويلها الى فرص للتضامن والنجاح

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:02
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الرئيس عون: يسعدني أن أفتتح اليوم المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي اختار بيروت مكاناً لبحث "دور المرأة العربية والتحديات الثقافية" وكيفية تحويلها الى فرص للتضامن والنجاح
lebanon 24
23/02/2021 13:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يفتتح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"
lebanon 24
23/02/2021 13:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شريم: مؤتمر المرأة العربية يضع الاصبع على الجرح
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23/02/2021 13:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يلقي كلمة لبنان في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بعد ظهر غد برئاسة الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة بواسطة تقنية الفيديو يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين
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23/02/2021 13:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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