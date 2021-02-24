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انطلاق باصات من طرابلس تقلّ محتجين للاعتصام أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين واستنكارا للقرار الذي صنّف ملفهم بالإرهاب (الجديد)

Lebanon 24
24-02-2021 | 10:08
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