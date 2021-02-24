البزري لـLBCI: اجتماع للجنة لقاح كورونا سيعقد اليوم الساعة السادسة وقمنا بدعوة الوزير حمد حسن لحضور الاجتماع وهو سيكشف عن وجهة نظر وزارة الصحة مما حصل

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