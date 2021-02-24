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الرئيس عون استقبل النائب مصطفى حسين وعرض معه التطورات المحلية الراهنة والاوضاع الاقتصادية كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار والملف الحكومي وحقوق الطائفة العلوية
Lebanon 24
24-02-2021
|
10:45
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