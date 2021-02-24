أخبار عاجلة

غازي العريضي من بكركي: رئيس الجمهوية لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة ولو أنه يقول عكس ذلك فأنا أعرف ما يقوله عون في مجالسه الخاصة

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحريري من بكركي: أبلغت البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل حكومة أو أن أكون أنا رئيسا للحكومة إنما وقف الإنهيار
lebanon 24
24/02/2021 14:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رامبلينغ عن تأييد الحريري رئيساً للحكومة للـLBCI: ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص
lebanon 24
24/02/2021 14:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المفاوضات بشان حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان حصلت في 3 حكومات هي حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس الحريري وحكومتي
lebanon 24
24/02/2021 14:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: واضح أن فريق رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية وأرسل موفدا ًالى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك
lebanon 24
24/02/2021 14:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:18 | 2021-02-24
14:06 | 2021-02-24
13:51 | 2021-02-24
13:28 | 2021-02-24
13:24 | 2021-02-24
12:29 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website