العريضي رداً على نصرالله: هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن الفصل السابع؟ المؤتمر الدولي الهدف منه تلاقي دول على دعم لبنان كما حصل بأكثر من مؤتمر من سان كلو إلى الطائف وغيرهما

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