حبشي: حياد لبنان تاريخي رافق نشأة هذا الكيان عندما أعلنت حكومة الاستقلال الحياد بين الشرق والغرب وإن التخلي عن هذا الحياد يوجه لبنان إلى الصراعات لأنه يهدد وحدته

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